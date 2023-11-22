"الطيران المدني" تُصدر دليل ضوابط وشروط تقديم الشكاوى لعموم المسافرين والناقلات الجوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 نوفمبر 2023, 9:02 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني دليل ضوابط وشروط تقديم الشكاوى لعموم المسافرين والناقلات الجوية، بناء على ما ورد في المادة الثالثة والعشرين من لائحة حماية حقوق المسافرين، التي أوضحت أن للهيئة إصدار السياسات والتعليمات والضوابط والآليات اللازمة لتطبيقها. وقال نائب الرئيس للجودة وتجربة المسافر، المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، إن هذه الضوابط تأتي تماشيًا مع أهداف اللائحة الجديدة، التي تهدف إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتنظيم أنشطة تقديم الخدمة للمسافرين من وإلى المملكة العربية السعودية وداخلها، وتحسين تجربتهم. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أهمية الالتزام بتلك الضوابط؛ ما يساهم في تمكين الهيئة من معالجة وتحليل الشكاوى، وحفظ حقوق الأطراف كافة.. مشيرة إلى توافُر الدليل على موقع الهيئة الإلكتروني. Attachment PDF ضوابط+وشروط+تقديم+الشكوى.pdf Preview Preview

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