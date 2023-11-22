"السديري" إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله سعد الناصر السديري وكيل وزارة الداخلية سابقاً، وسوف تكون الصلاة عليه إن شاء الله بعد عصر يوم غد الأربعاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٥ الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣ بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض والدفن بمقبرة العود.

والعزاء بمنزله بحي المعذر الشمالي.

"الخليج 365" تقدم التعازي لأبنائه وجميع أفراد الأسرة، سائلين الله أن يغفر للفقيد.

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