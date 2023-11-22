تراند اليوم : بالفيديو.. رئيس ⁧‫الاتحاد‬⁩ : ميزانية اللاعبين لدينا أقل من باقي الأندية و برنامج استقطاب النجوم لم يوفر لنا 8 لاعبين مثل الهلال‬⁩ و ⁧‫النصر‬⁩

صحيفة الخليج 365: أوضح أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، إن برنامج استقطاب النجوم وفر 4 لاعبين لنادي الاتحاد، وليس 8 كما حدث مع أندية أخرى مثل الهلال والنصر.
4 لاعبين فقط
وتابع خلال تصريحات صحفية: "اسألوا القائمين على برنامج الاستقطاب عن سبب منحنا 4 لاعبين فقط. ومضى قائلا:" تساؤلات كثيرة عند الجمهور ومعه حق يعاتب ويزعل ويطالب، أنا لما أشوف استقطابات النصر والهلال سأنظر إلى المستوى نفسه".
برنامج وميزانية
وأكمل:" لكن هناك برنامج وميزانية لكل نادي، وعملنا حسب الميزانية التي كانت موجودة بالنسبة لنا"، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة للاتحاد كانت أقل من الأندية الأخرى.
الانتقالات الصيفية
وأضاف:" لا تتوقع أن يعرض علينا مبابي ونقول لا، ولو كان حديث سعد اللذيذ بهذه الشفافية فأتمنى أن يكون كاملًا". وواصل : "أتمنى الإجابة ماذا حصل في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بخصوص محمد صلاح وراموس ودي بروين". مشيرا إلى أن الاتحاد طلب التعاقد مع عدد من اللاعبين ولم يتم تحقيق هذه الطلبات.
صعوبة تغيير اللاعبين