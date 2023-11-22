تراند اليوم : بالفيديو.. رئيس ⁧‫الاتحاد‬⁩ : ميزانية اللاعبين لدينا أقل من باقي الأندية و برنامج استقطاب النجوم لم يوفر لنا 8 لاعبين مثل الهلال‬⁩ و ⁧‫النصر‬⁩

صحيفة الخليج 365: أوضح أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، إن برنامج استقطاب النجوم وفر 4 لاعبين لنادي الاتحاد، وليس 8 كما حدث مع أندية أخرى مثل الهلال والنصر.

4 لاعبين فقط

وتابع خلال تصريحات صحفية: "اسألوا القائمين على برنامج الاستقطاب عن سبب منحنا 4 لاعبين فقط. ومضى قائلا:" تساؤلات كثيرة عند الجمهور ومعه حق يعاتب ويزعل ويطالب، أنا لما أشوف استقطابات النصر والهلال سأنظر إلى المستوى نفسه".

برنامج وميزانية

وأكمل:" لكن هناك برنامج وميزانية لكل نادي، وعملنا حسب الميزانية التي كانت موجودة بالنسبة لنا"، لافتا إلى أن الميزانية المخصصة للاتحاد كانت أقل من الأندية الأخرى.

الانتقالات الصيفية

وأضاف:" لا تتوقع أن يعرض علينا مبابي ونقول لا، ولو كان حديث سعد اللذيذ بهذه الشفافية فأتمنى أن يكون كاملًا". وواصل : "أتمنى الإجابة ماذا حصل في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بخصوص محمد صلاح وراموس ودي بروين". مشيرا إلى أن الاتحاد طلب التعاقد مع عدد من اللاعبين ولم يتم تحقيق هذه الطلبات.

صعوبة تغيير اللاعبين

وردا على سؤال بشأن صعوبة تغيير اللاعبين بسبب تجديد عقود اللاعبين ، قال:" هذا كلام غير صحيح، وجميع اللاعبين كانوا مرحبين بقرارات الإدارة في حال الرحيل، والجميع رواتبهم منطقية ويستطيعون الانتقال لجميع الأندية داخل المملكة أو الدول الأخرى، وليس لدينا لاعبين بأرقام أو مبالغ فلكية جدا وجميع اللاعبين كانوا حققوا بطولتين من أصل 3 بطولات محلية وسيرتهم الذاتية تساعدهم على الانتقال إلى أي نادي، ولكن في نفس الوقت لا أستطيع التفريط في اللاعبين وليس لدينا لاعبين آخرين.