تراند اليوم : ماسك يعلن التبرع بكل دخل الإعلانات والاشتراكات في منصة إكس إلى مستشفيات إسرائيل والصليب والهلال الأحمر في غزة

صحيفة الخليج 365 - وكالات: أعلن إيلون ماسك إن منصة "إكس" ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والهلال الأحمر في غزة.

وكتبت مجموعة من 27 عضوا ديمقراطيا بالكونغرس الأميركي الثلاثاء رسالة إلى الملياردير إيلون ماسك مالك "إكس" يعبرون فيها عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي على ما يبدو من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.