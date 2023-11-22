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تراند اليوم : ماسك يعلن التبرع بكل دخل الإعلانات والاشتراكات في منصة إكس إلى مستشفيات إسرائيل والصليب والهلال الأحمر في غزة

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صحيفة الخليج 365 - وكالات: أعلن إيلون ماسك إن منصة "إكس" ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والهلال الأحمر في غزة.

وكتبت مجموعة من 27 عضوا ديمقراطيا بالكونغرس الأميركي الثلاثاء رسالة إلى الملياردير إيلون ماسك مالك "إكس" يعبرون فيها عن قلقهم من استفادة منصة التواصل الاجتماعي على ما يبدو من حسابات مميزة احتفت بالعنف ضد الإسرائيليين.

وأشار المشرعون في رسالتهم، التي وجهوها إلى ماسك ورئيسة "إكس" التنفيذية ليندا ياكارينو، إلى تقارير من منظمات غير ربحية أظهرت بعضا ممن لديهم حسابات (إكس بريميوم) "يحتفون بأعمال العنف الهمجية ضد الإسرائيليين".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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