تراند اليوم : أول تعليق من نتنياهو بشأن الاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن المختطفين لدى حركة حماس في غزة

صحيفة الخليج 365 - وكالات: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن المحتجزين لدى "حماس".

وتابع نتنياهو خلال انعقاد الحكومة للتصويت على اتفاق الرهائن إن "القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وأشار نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح. مضيفا أن الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا.