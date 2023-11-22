تراند اليوم : الكشف عن سيناريو تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

صحيفة الخليج 365: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، معلومات عن كيفية تنفيذ صفقة تبادل الأسرى "المحتملة" بين حركة حماس وإسرائيل.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن حماس في المرحلة الأولى ستطلق سراح 30 طفلا و8 أمهات مع 12 امرأة أخرى.

وأضافت أن إسرائيل ستتسلم كل مساء قائمة المفرج عنهم في اليوم التالي، وتوافق مقدما على إطلاق سراح حوالي 300 أسير فلسطيني، من أجل التحضير لإطلاق سراح ما يصل إلى مائة محتجز إسرائيلي في المرحلة الثانية، رغم أنه من المتوقع أن يكون الرقم ما بين 50 و 70.

وأشارت إلى حركة حماس، خلال أيام وقف إطلاق النار ستسعى لتحديد أماكن من لن يتم إطلاق سراحهم من الرهائن في المرحلة الأولى.