شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة الأركان العامة يناقش الجوانب العسكرية مع قائد قيادات العمليات المشتركة الكندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم الثلاثاء، في مقر قيادة القوات المشتركة، معالي قائد قيادات العمليات المشتركة الكندية الفريق روبرت أوشتيرلوني والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.

كما تم استعراض التحديات الأمنية الإقليمية والدولية المشتركة، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.

حضر اللقاء نائب قائد القوات المشتركة وعدد من كبار ضباط القوات المشتركة.