شكرا لقرائتكم خبر عن 70 ألف زائر.. "الشؤون الإسلامية" تختتم معرض "جسور" في ألبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، فعاليات معرض "جسور" الذي أقامته في ساحة سكاندربيج بالعاصمة الألبانية تيرانا، الذي افتتحه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي.

وشهد زيارة العديد من المسؤولين الألبان، تزامناً مع التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمتها الوزارة على مستوى دول البلقان.

أخبار متعلقة "البديوي": العمل العسكري المشترك يحظى باهتمام قادة مجلس التعاون الدفاع المدني يحذر.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اليوم الأربعاء /عاجل

معرض "جسور"

أوضحت الوزارة أن النسخة هي الثانية للمعرض، واستمرت لمدة 13 يوماً، استقبل المعرض خلالها أكثر من 70000 زائر تعرفوا خلاله على جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، وخدمة الإسلام والمسلمين، وعنايتها بالقرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إضافة لاطلاعهم على مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وهدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جميع أنحاء العالم.

وقدم معرض "جسور" لزواره 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف وترجمة معانيه باللغتين الألبانية والمقدونية على الزوار، إضافة لتقديمه عرضاً لأبرز التطبيقات الإلكترونية للوزارة كتطبيق "تعليم مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي"، وتطبيق "الاستشهاد الصحيح"، وتطبيق "رشد"، إلى جانب مشاهدة العديد من المخطوطات القديمة، والأركان التعريفية مثل ركن القهوة السعودية، وركن الخط العربي، والزي السعودي وذلك طيلة أيام المعرض.