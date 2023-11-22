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من المقرر أن يتم توقيع عقد تنفيذ مشروع الريف السكني في الرياض قريباً، بقيمة تبلغ 285 مليون ريال. يقع المشروع على مساحة 39 ألف متر مربع، مقابل حديقة اليمامة بحي السفارات.
يتكون المشروع من وحدات سكنية متنوعة، منها فلل وشقق، بمساحات مختلفة تبدأ من 150 متر مربع. تتميز الوحدات السكنية بالتصميم العصري على الطراز السلماني، وتضم جميع المرافق الأساسية والترفيهية، مثل المسابح، ومراكز اللياقة البدنية، ومواقف السيارات.
يعد مشروع الريف السكني مجتمعًا سكنيًا متكاملًا ذاتيًا، حيث يوفر كافة الاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك المدارس، والمستشفيات، والمراكز التجارية. كما يتميز المشروع بموقعه المميز، حيث يقع بالقرب من العديد من المعالم الحيوية في الرياض، مثل الحي الدبلوماسي، وجامعة الملك سعود، ومطار الملك خالد الدولي.
يتوقع أن يساهم مشروع الريف السكني في توفير وحدات سكنية راقية للسكان، وتعزيز النمو العقاري في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر الريف السكني: مشروع سكني متكامل يطل على حديقة اليمامة بالرياض تعرف على تفاصيله وموعد التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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