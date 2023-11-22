شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن البليهي يثير سخط الجمهور بهذه الحركة في مكان عام والان مع التفاصيل الكاملة

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شهد مقطع فيديو لاعب الهلال علي البليهي لحظة غريبة حين قام بتجاهل شخص أشار إليه بـ “علامة حب” أثناء لقاء صدفة في أحد الشوارع العامة.

البليهي يثير سخط الجمهور

تظهر لقطات الفيديو اللاعب البليهي وهو يجلس داخل سيارته برفقة شخص آخر في إحدى الشوارع العامة. وفي لحظة غير متوقعة، اقترب شخص من السيارة وأشار إليه بـ “علامة حب”. ورغم ذلك، لم يكن هناك أي تفاعل من اللاعب البليهي الذي تجاهل الشخص وغادر الموقع.

أثارت هذه اللحظة تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد المغردين بتعليق يعبر عن استغرابه من تصرف اللاعب قائلًا: “لحقينه لييين سيارته، والرجل من وجهه ماله خلق للجماهير”. وأضاف آخر: “كيف يمكن أن يتجاهله؟، ربما كان مضايقًا قبل التصوير”.