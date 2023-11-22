شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات تقديم اعتراض على قيمة المقابل المالي للمركبة في السعودية عبر منصة مركبتي 1445 والان مع التفاصيل الكاملة

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أكدت الهيئة السعودية للمواصفات، عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حق صاحب المركبة في الاعتراض على المقابل المالي للمركبات المضافة إليها، وذلك بناءً على كفاءتها في استهلاك الوقود. يُشار إلى أن الاعتراض يتم من خلال منصة “مركبتي”، ويمكن تقديم طلب الاعتراض خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إضافة المركبة.وأوضحت الهيئة أن المقابل المالي السنوي المضاف يتم تجديد رخص سير المركبات وفقًا لكفاءتها في استهلاك الوقود. يجدر بالذكر أن تطبيق المقابل المالي بدأ منذ يوم الأحد، 22 أكتوبر، حيث تشمل هذه المرحلة المركبات الخفيفة الجديدة من موديل 2024 وما بعد.

خطوات تقديم اعتراض على قيمة المقابل المالي للمركبة

تم إطلاق المرحلة الأولى لتقديم طلبات الاعتراض على المقابل المالي للمركبات، وهي المركبات الخفيفة الجديدة من موديل 2024 وما بعده، حيث يتعلق الأمر بالمشتركين في التطبيق، وفسرت هيئة المواصفات السعودية أن هناك جهات حكومية عدة تشترك في نظام المقابل المادي للمركبات، منها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة التجارة، والإدارة العامة للمرور، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومركز المعلومات الوطني.

أوضحت الهيئة كيفية تقديم طلب الاعتراض على المقابل المالي للمركبات عبر منصة “مركبتي”، حيث يمكن تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مركبتي“.

التوجه إلى القائمة الرئيسية ونقر على أيقونة “تقديم اعتراض على المقابل المالي”.

ملء البيانات المطلوبة، مثل رقم الهوية أو الإقامة، والاسم باللغتين العربية والإنجليزية، ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.

إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال.

إدخال بيانات المركبة والبيانات الفنية والمبلغ المالي المستحق.

إرفاق الطلب بالمستندات المطلوبة، مثل رقم هيكل المركبة ورخصة السير.

الموافقة والتعهد بصحة البيانات.

النقر على تقديم الطلب.

يُشدد على أن فترة تقديم الاعتراض تستمر لمدة 60 يومًا من تاريخ إضافة المقابل على المركبة.