تراند اليوم : كل آلامي راحت وقدرت أمشي.. شاهد: مسنة تكشف عن وصفة البامية لعلاج آلام الركب والمفاصل أعدتها لها عاملتها الإندونيسية

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صحيفة الخليج 365: كشفت مواطنة مسنة في مقطع صوتي عن وصفة لعلاج آلام الرجلين والركب والمفاصل أعدتها لها عاملتها الأندونيسية .
وقالت : أنا على طول أروح للطبيب أشكي من رجلي وركبي ومفاصلي ما اقدر أمشي ، وكان يعطيني فقط منشطات ومسكنات والألم مستمر .
وتابعت: وفي يوم كنت أشكي للعاملة من عدم قدرتي على السير من ألم رجولي ، فقالت لي " ما في مشكلة بسيطة .. علاجك في الثلاجة أنا أسويه ".
وأضافت المسنة : دخلت العاملة على الثلاجة وأحضرت بامية وغسلتها جيدا وقطعتها قطع صغيرة ، ثم وضعت عليها ماء مغلي وظلت تخلطها وتقلب فيها حتى امتزجت وأصبحت مثل الصمغ .
واستطردت : شربت منه وقالت لي كل يوم أشربي من هذا المشروب ، ولو قدرتي تأكلي القطع كٌلينها ، والحمد لله والله كل آلامي راحت وبقيت أقدر أمشي على رجلي .