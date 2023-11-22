تراند اليوم : شاهد.. "مختص" يكشف عن وجبة صحية ل"الإفطار" مفيدة للقلب والذاكرة والعظام وتقوي المناعة

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الأغذية الدكتور باسم أبو بكر، عن وجبة صحية متكاملة للإفطار.

وقال خلال مقطع فيديو مكونات الوجبة هي: " كمية معتدلة من زيت الزيتون، والزعتر بدون ملح ويضاف له الزنجبيل، وخبز القمح أو الشوفان أو الشعير"، ويفضل تناول لبنة خالية الدسم مع ساندوتش زيت الزيتون والزعتر، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى تقوية العظام واكتساب الكالسيوم وفيتامين د.

وتابع :"أفضل مشروب هو الشاي الأخضر مع الليمون والنعناع"، وحذر من استعمال الخبز الأبيض أو الفينو أو إضافة الملح إلى الزعتر.

وأشار إلى فوائد هذه الوجبة تتمثل في تحسين الذاكرة والمزاج ، ومفيدة للقلب حيث يتحسن الكوليسترول الجيد، وينخفض الكوليسترول الضار، وتساعد على انتظام ضغط الدم، والكلى لا يكون عليها أي نوع من الضغط، والبوتاسيوم يكون جيد، كما تقوي المناعة.