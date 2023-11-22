شكرا لقرائتكم خبر عن في الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى تعرض أجزاء من منطقة الرياض إلى شبورة مائية (ضباب خفيف) في ساعات الصباح الباكر حتى الثامنة صباحًا، ويصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

ويشمل التنبيه الحريق والخرج والدلم والدوادمي والرين والقويعية والمزاحمية وحوطة بني تميم وعفيف.

رياح شديدة

كما نبه المركز إلى رياح شديدة تهب على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، من 9 صباحًا حتى 6 مساءً.

ويصاحب الرياح تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.