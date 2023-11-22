شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق أول أكاديمية لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية بقطاع البيع بالتجزئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أُطلق اليوم أكاديمية “سينومي” التي تستهدف إلحاق الشباب المؤهلين إلى سوق العمل والارتقاء بأدائهم ضمن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف مع الشركات العاملة في قطاع التجزئة، مما يسهم في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة من خلال نقل الخبرات الدولية إلى السوق المحلي، بالشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية، وشركة سينومي ريتيل، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

وتهدف الأكاديمية لتكون الأكاديمية الرائدة في قطاع التجزئة في السوق السعودي وتطوير الكفاءات الوطنية وإلحاقها بقطاع التجزئة، حيث تم إنشاء الأكاديمية بأفضل المعايير المحلية والدولية في التدريب؛ كما تم توفير الحلول التدريبية المتنوعة للعاملين في قطاع البيع بالتجزئة، وتقدم الأكاديمية برامج متنوعة في قطاع التجزئة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1000 متدرب.

وتسلط الضوء على دعم وتطوير المواهب في قطاع البيع بالتجزئة، وأهمية توفير فرص التطوير المستمر التي تقدم الدعم للقوى العاملة وترتقي بمستوى أدائها، وتنطلق الأكاديمية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة بما فيها “مؤسسة سيتي آند جيلدز البريطانية” للاعتماد المهني و”كامبريدج” لتقييم التعليم الدولي.

وتحرص الأكاديمية، التي تتخذ من العاصمة الرياض مقراً لها، على توفير فرص التدريب النظري والعملي مع إمكانية تصميم حلول مخصصة لتعزيز المهارات تضم مجموعة متنوعة من التخصصات المختلفة، وتركز منهجية الأكاديمية المبتكرة على أساليب التدريب التفاعلية، والمخصصة لتسهيل اكتساب المهارات والمعلومات في بيئة داعمة وتشاركية مميزة، كما وتسعى الأكاديمية إلى تعزيز مهارات المتدربين من خلال استخدام منهجية التدريب المختلطة التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، فضلاً عن مرافقها الحديثة التي تشمل مراكز محاكاة التدريب باستخدام تقنية الواقع المعزز، وخدماتها الرائدة في دعم المتدربين، مضيفة أن التسجيل سيكون من خلال التقديم على الرابط :هنا