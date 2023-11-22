شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من اليوم لا عبور لجسر الملك فهد بدون هذا الشرط الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

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أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أنها اشترطت على المسافرين الذين يتوجهون إلى المملكة المملكة البحرين توفر الهوية الوطنية “الأصلية” للمواطن الخليجي أو “جواز السفر” للعبور عبر الجسر.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على منصة “إكس” أن الهوية الوطنية الرقمية في تطبيق “أبشر” و “توكلنا”، حتى وإن ظهر شريط “الباركود” للهوية، لا تكفي لعبور الجسر، وبالتالي يتوجب على المسافر إحضار الهوية الأصلية.

ونوهت المؤسسة إلى ضرورة التحقق من صلاحية الهوية الوطنية قبل السفر إلى البحرين عبر جسر الملك فهد، وأن تكون مدة سريان الهوية لا تقل عن 3 أشهر.

لا عبور لجسر الملك فهد بدون هذا الشرط

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن بدء تقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر تطبيق “جسر”، حيث تم تنفيذ هذه الخدمات من خلال بوابات إلكترونية متكاملة وتلقائية التشغيل. تتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية الدفع وعبور بوابات الرسوم بسهولة دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي.

تضمن التحديث أيضًا إمكانية متابعة حالة الحركة المرورية على جسر الملك فهد من خلال البث المباشر على تطبيق “جسر”، ومن جهة أخرى، كان عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد في اتجاه مملكة البحرين خلال عام 2022 قد بلغ 23,758,171 مسافرًا، وكان عدد المركبات التي عبرت الجسر 10,706,274 مركبة.