شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: أفعال الصهاينة في غزة لا يقبلها دين ولا عرف دولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن السديس أن ما يفعله الصهاينة المعتدون في غزة لا يقبلها دين ولا عرف دولي.

وقال إنهم انتهكوا بعدوانيتهم وجرائمهم الوحشية أرواح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين المدنيين، وعلى الحرمات والمقدسات، وتدمير المنشآت والبنى التحتية، بما فيها المنشآت الصحية، ودور العبادة.

مساندة المملكة للقضية الفلسطينية

وأشاد السديس بمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مثمنًا ما ورد في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس وقادة الدول المدعوَّة للانضمام؛ بشأن تدهور الأوضاع في غزة، حيال تأكيدات المملكة مرارًا رفضها وإدانتها لسياسية العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين، وشنها هجمات عسكرية تستهدف المدنيين العزَّل، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وأضاف السديس: مواقف المملكة تنطلق من ثوابتها الدينية، وهو واجب تمليه عليها عقيدتها، ومبادئها وقيمها الإسلامية والإنسانية.

وتابع: أرفع أكف الضراعة إلى الله -عز وجل- بأن يحفظ المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني، ومقدسات المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يتحقق الأمن والسلم والسلام في العالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ‏