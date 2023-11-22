شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. وفد من "الفاو" يطلع على أبرز المشاريع الريفية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وفد من الصندوق الدولي "الفاو" أبرز المشاريع الريفية المستدامة للمنظمة الجاري تنفيذها في جازان، والجهود المشتركة بين فرع وزارة البيئة والزراعة في منطقة جازان والصندوق الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء مدير فرع وزارة البيئة والزراعة في منطقة جازان م. محمد آل عطيف أمس الثلاثاء، وفد الصندوق في إطار التعاون المستمر لتعزيز التنمية الزراعية بالمنطقة.

تعزيز القدرات الزراعية

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المشاريع النموذجية بفرع الوزارة، بهدف تعزيز القدرات الزراعية وتحسين مستوى العيش في المناطق الريفية.

تأتي الزيارة ضمن الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية لتعزيز القطاع الزراعي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في المناطق الريفية، ما يسهم في تعزيز اقتصاد المنطقة، وتحسين معيشة المجتمع الريفي وفقًا لرؤية المملكة 2030.