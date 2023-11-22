شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشهر دون إقامة أو عقد عمل أو كفيل!.. الجوازات السعودية تكشف شروط تأشيرة العمل الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الجوازات السعودية أعلنت مؤخراً عن تأشيرة الخروج الجديدة للمقيمين في المملكة العربية السعودية ، وذلك تلبية لاحتياجات واستجابة لاحتياجات المجتمع المقيم في المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل فقد جاءت هذه التأشيرة بهدف توفير المرونة للمقيمين الذين يبحثون عن فترات قصيرة خارج المملكة. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل تأشيرة الخروج الجديدة وشروط الحصول عليها.

تأشيرة الخروج الجديدة: ما هي؟

تأشيرة الخروج الجديدة هي تأشيرة مؤقتة تمكن المقيمين في المملكة العربية السعودية من مغادرة المملكة لفترة محددة، ثم العودة مرة أخرى. يأتي ذلك كخيار مثالي للمقيمين الذين يرغبون في السفر لأغراض شخصية أو عملية قصيرة خارج المملكة والعودة مرة أخرى دون مواجهة العناء الإجرائي الكبير.

السؤال على تويتر

قد تساءل العديد من المقيمين على حساب الجوازات السعودية على منصة تويتر عن شروط الحصول على تأشيرة الخروج الجديدة. أحد المقيمين طرح سؤالًا مهمًا: “ما هي شروط الحصول على تأشيرة الخروج الجديدة للمقيمين؟”

شروط الحصول على تأشيرة الخروج الجديدة

للحصول على تأشيرة الخروج الجديدة، هناك عدة شروط يجب توفرها:

حالة المؤسسة المقدمة للفرد

يجب أن تكون حالة المؤسسة المقدمة للفرد قائمة.

يجب أن تكون لديها رخصة سارية.

يجب أن يكون لديها سجل تجاري ساري.

هناك استثناء في الأنشطة التي لا تحتاج إلى وجود سجل تجاري.

ملاحظات سلبية على المؤسسة

يجب عدم وجود أي ملاحظات سلبية على المؤسسة من قبل نظام حماية الأجور في المملكة العربية السعودية.

متوسط مواصفات المنشأة الخضراء

يجب وجود مطابقة لمتوسط مواصفات المنشأة الخضراء على الأقل.

مدة صلاحية تأشيرة الخروج الجديدة

لا يمكن لحامل تأشيرة الخروج الجديدة البقاء في المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن 6 أشهر بحد أقصى في العام الواحد، ما لم يتم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم وهذا بناءً على ما تنص عليه اللائحة التنظيمية للتأشيرات المؤقتة والموسمية.

تحويل التأشيرة إلى تأشيرة عمل دائم

إذا كنت ترغب في البقاء في المملكة لفترة أطول من 6 أشهر، يمكنك تحويل تأشيرتك إلى تأشيرة عمل دائمة وفقًا للأنظمة واللوائح السعودية المعمول بها.

قانون العمل في المملكة

يضم قانون العمل في المملكة العربية السعودية عقود العمل المؤقتة. يُشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة المتعلقة بالعمل والهجرة. يجب على الأفراد الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان سير الإجراءات بسلاسة.

الأهمية والفوائد

تأتي تأشيرة الخروج الجديدة بالعديد من الفوائد، بما في ذلك إمكانية السفر للأغراض الشخصية والعملية دون الحاجة لإجراءات معقدة. تسهل هذه التأشيرة السفر وتوفر للمقيمين المزيد من الخيارات.

تسهيل الإجراءات

تسعى الجوازات السعودية إلى تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات مبسطة للمقيمين. يمكن للمقيمين الاستفسار عن تفاصيل إضافية والمساعدة من خلال القنوات الرسمية.