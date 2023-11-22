تراند اليوم : شاب يفاجئ فتاة أثناء بث على الهواء بحبه لها ويعرض عليها مهر مليون ريال ..شاهد ردة فعلها!

صحيفة الخليج 365 : تقدم شاب يدعى فارس القحطاني لخطبت تيك توكر تدعى منيرة العتيبي خلال بث مباشر أمام المتابعين وعبر عن حبه لها.

وسمع صوت الشاب يقول: "واللي خلقني تبين من المليون للمية مليون تحت أمرك".

وعبر الشاب عن حبه لها قائلا: 3 بثوث وأبي أقولها لك وجاتلي فرصة سعيدة اليوم واللي خلقني وخلقك أنا أحبك واشوفك واتابعك وكل بثوثك احترام وتقدير وهذا اللي ابيه وأبشري بعزك يا بنت الشايب.

وأضاف: في ذمتي أنا أحبك وقدام العالم مالي فخر إني أقول هذا وحق من حقوقي أحطها في وجهك.

وردت عليه منيرة وعلى ملامحها الخجل وعلقت: والله ما أدري إيش أقول، الله يسلمك كلامك جميل ولطيف.