اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاب يفاجئ فتاة أثناء بث على الهواء بحبه لها ويعرض عليها مهر مليون ريال ..شاهد ردة فعلها!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_20231122_043526

صحيفة الخليج 365 : تقدم شاب يدعى فارس القحطاني لخطبت تيك توكر تدعى منيرة العتيبي خلال بث مباشر أمام المتابعين وعبر عن حبه لها.

وسمع صوت الشاب يقول: "واللي خلقني تبين من المليون للمية مليون تحت أمرك".

وعبر الشاب عن حبه لها قائلا: 3 بثوث وأبي أقولها لك وجاتلي فرصة سعيدة اليوم واللي خلقني وخلقك أنا أحبك واشوفك واتابعك وكل بثوثك احترام وتقدير وهذا اللي ابيه وأبشري بعزك يا بنت الشايب.

وأضاف: في ذمتي أنا أحبك وقدام العالم مالي فخر إني أقول هذا وحق من حقوقي أحطها في وجهك.

وردت عليه منيرة وعلى ملامحها الخجل وعلقت: والله ما أدري إيش أقول، الله يسلمك كلامك جميل ولطيف.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا