شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ما سبب ارتفاع أسعار التأمين في الإمارات؟ مصادر تجيب بالتفصيل والان مع التفاصيل الكاملة

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أوضح رئيس جمعية الإمارات للتأمين، خالد البادي، أن هناك أربع تحديات رئيسية تواجه صناعة التأمين في المنطقة، وهي التغير المناخي والكوارث الطبيعية وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، ويشير البادي إلى أن هذه التحديات تجعل من التحديات التي تواجه تجديد الاتفاقيات مع شركات إعادة التأمين للعام المقبل أمرًا صعبًا، مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.

سبب ارتفاع أسعار التأمين في الإمارات

في إطار فعاليات المؤتمر الـ28 للاتحاد “الأفروآسي” للتأمين وإعادة التأمين (فير 2023)، أكد رئيس جمعية الإمارات للتأمين، خالد البادي، على وجود أربع تحديات رئيسية تواجه صناعة التأمين في المنطقة.

يشمل ذلك التحديات التغير المناخي، والكوارث الطبيعية، وارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية، وأكد البادي على أهمية زيادة التغطيات التأمينية كوسيلة لمواجهة تلك التحديات.

وأوضح البادي أن تزايد شدة وحدة الكوارث الطبيعية خلال الأعوام الأخيرة أثر على أسواق التأمين العالمية والإقليمية، في مواجهة هذه التحديات، يشدد على ضرورة أن تعيد شركات التأمين الأولية النظر في استراتيجياتها وتصميم حلول للوقاية تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات والبيانات المحدثة.

كما أشار البادي إلى أن موضوع تشدد سوق إعادة التأمين يأتي على رأس التحديات التي ستواجه شركات التأمين، خاصة مع توقعات بأن تشهد أسعار التجديد ارتفاعًا في عام 2024 بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وزيادة تكرار وشدة خسائر الكوارث.