شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا كوناكري.."الشؤون الإسلامية" تختتم دورة تأهيل الأئمة والخطباء والدعاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الثلاثاء، الدورة العلمية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة في جمهورية غينيا كوناكري التي استمرت 4 أيام، بحضور الأمين للشؤون الدينية الحاج كرمو جورا، ونائب الأمين للشؤون الإسلامية إبراهيم عثمان باه، وعدد من الشخصيات الإسلامية.

واشتملت الدورة على شرح كتب (الأصول الستة وكشف الشبهات، وعقيدة أهل السنة والجماعة)، ويأتي تنظيمها ضمن بنود البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والأمانة العامة للشؤون الدينية في جمهورية غينيا كوناكري في مجال الشؤون الإسلامية.

نشر العلم الشرعي الصحيح

وتعكس هذه الدورة وغيرها من الدورات والبرامج العلمية التي تنفذها الوزارة خارج المملكة، الجهود الكبيرة المبذولة التي تبذلها لنشر العلم الشرعي الصحيح الموافق للمنهج الإسلامي الوسطي المعتدل القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم، الذي يجسد رسالة المملكة السامية في خدمتها للإسلام وبيان سماحته، وأنه دين رحمة وتعايش.