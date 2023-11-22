شكرا لمتابعة خبر عن قصر صبحا مسقط رأس آل صباح وآل خليفة حكام الكويت والبحرين..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يقع قصر “صبحا” جنوب غرب الأفلاج، كما كان مسكنا لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون ويعد من المعالم التراثية التي تجذب زوار المنطقة.

وقال سعد النتيفات مهتم بتاريخ مركز الهدار في الأفلاج أن قصر صبحا ذو مكانة تاريخية وأثرية كبيرة، مشيراً بأن أسرة آل صباح وآل خليفة قد خرجوا من هذا القصر في الهجرة منذ سنوات.

وأضاف النتيفات بأن القصر يأتي إليه زيارات كثيرة من المسؤولين وكبار الشخصيات من الكويت والبحرين.