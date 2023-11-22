شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كرت أصفر في وجه الأندية السعودية بسبب صفقات اللاعبين العالميين والان مع التفاصيل الكاملة

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وجه سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن للمحترفين، رسالة تحذير إلى إدارات الأندية بخصوص عمليات شراء وبيع اللاعبين. في تصريحه، أكد اللذيذ على أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح المعمول بها في عمليات الانتقالات، مشددًا على أن أي مخالفة قد تعرض الأندية لعقوبات.

وفي سياق الرسالة، أشار اللذيذ إلى ضرورة احترام إجراءات التعاقد وتبادل المعلومات بين الأندية بشكل شفاف وواضح. كما حذر من أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى تأثير سلبي على سمعة الأندية وسمعة الدوري بأكمله.

كرت أصفر في وجه الأندية السعودية

خلال ظهوره في برنامج “كورة”، أكد اللذيذ أن برنامج الاستقطاب لن يتحمل تبعات عمليات بيع وشراء اللاعبين غير المحسوبة. وأضاف أن أي نادٍ يتحمل أي عجز مالي ناتج عن عمليات البيع والشراء غير المدروسة.

يأتي هذا التصريح في إطار التأكيد على أهمية الالتزام بالانضباط المالي والتعامل بشكل مسؤول في سوق الانتقالات، حيث يتعين على الأندية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان استمراريتها في البطولة والحفاظ على الاستقرار المالي.