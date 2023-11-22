شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف طريقة التحقيق في السعودية مع المتهمين وطريقة انتزاع اعترافاتهم والان مع التفاصيل الكاملة

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أحمد المقحم، المحقق بالنيابة العامة، كشف عن استراتيجيات التحقيق والأسلوب الفعال للحصول على اعترافات من المتهمين. وفي هذا السياق، يُفضل الاعتماد على أساليب التحقيق الناجحة والمثبتة، مثل توفير بيئة مشجعة للتحدث والتعاون، وضمان حقوق المتهم في الحصول على محامٍ، مما يسهم في بناء ثقة المتهم وتعاونه مع عملية التحقيق.

طريقة التحقيق في السعودية مع المتهمين

أكد أحمد المقحم، المحقق بالنيابة العامة على أهمية مكافحة الجريمة وإيقاف الخطأ، وأشار إلى أن الاحترام ومنح المتهم قيمته يمكن أن يسهم في تحقيق التعاون والاعتراف بالأخطاء.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن دقة الإجراءات في التحقيق تلعب دورًا مهمًا في الكشف عن الحقيقة، ويجب أن يكون المحقق حذرًا في متابعة سلوك المتهم والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة.

قدم المقحم مثالًا حيًا عن تحقيقه مع مروج مخدرات في السبعينات من العمر، حيث تم طلب إرسال كارت الضمان الاجتماعي لأسرته ونظارة قراءة، وكان طلب النظارة جزءًا من استراتيجية التحقيق لتوجيه أسئلة حاسمة حول القدرة على القراءة والكتابة، مما أدى إلى كشف الحقيقة واعتراف المتهم بالجريمة.

هذه الأساليب تبرز أهمية التفاعل مع المتهمين بشكل مهني وحقوقهم، وتسليط الضوء على التفاصيل الدقيقة لضمان نزاهة العملية التحقيقية.