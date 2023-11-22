انت الان تتابع تصل سرعتها إلى 59 كم/ ساعة.. الأرصاد تنبّه من رياح شديدة على تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم، من هبوب رياح شديدة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (50- 59) كم/ ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة، تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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