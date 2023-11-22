انت الان تتابع "المطرية الرابعة" مستمرة.. "الحصيني": أمطار على عدة مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 7:41 صباحاً

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني اليوم، استمرار الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم هذا العام حسب النماذج العددية للطقس. وأضاف الحصيني: من المتوقع خلال ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الأربعاء إلى صباح غد الخميس أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، ومكة، والباحة، وعسير، وجازان، وتبوك، والجوف) من المملكة. وتابع: تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق: (الرياض، والشرقية، والقصيم، والمدينة)، والبحرين، واليمن، وغرب العراق، وشرق الأردن، وغرب الكويت.

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