النمر: شرب الماء لا يؤثر في نتائج تحاليل الدم

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن شرب الماء لا يؤثر في نتائج التحاليل الطبية .

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": في حالة الصيام لإجراء تحاليل الدم لا يحتاج المريض إلى الامتناع عن شرب الماء؛ لأنه لن يؤثر في نتائج التحاليل.

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