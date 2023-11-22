انت الان تتابع ديوان المظالم يتلقى 747 ألف مذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 8:01 صباحاً

تلقى ديوان المظالم ممثلاً في مركز الخدمات القضائية الرقمية 74777 مذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات، منذ إطلاق الخدمة رقميًا بشكل كامل قبل أقل من ثلاثة أعوام . وتتيح خدمة إيداع وتبادل المذكرات في منصة معين الرقمية لأطراف الدعاوى كافة وممثليهم إمكانية تبادل المذكرات في كل مراحل نظر الدعاوى والتقاضي وكافة دوائره دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم، مع إمكانية الاطلاع على المذكرات من أطراف الدعوى كافة، وإشعارات تجديد المذكرات بشكل رقمي كامل. وتهدف الخدمة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف الدعاوى، وما يترتب عليه من تقليص لآماد التقاضي نتاج رقمنة الإجراءات وتطويرها، وما يمكن أن تسهم به من تدقيق تلك الإجراءات وسرعة تنفيذها في سبيل تحقيق المستهدف الأول لديوان المظالم والمتمثل في العدالة الناجزة.

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