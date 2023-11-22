انت الان تتابع تتسع وتشتد .. "جمعية الطقس": سحب ممطرة على أجزاءٍ من حائل والشمالية والجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت جمعية الطقس والمناخ إنه من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: حائل والحدود الشمالية والجوف، وربما تمتد ناحية القصيم.

وأضافت الجمعية عبر منصة "إكس" متوقع من يوم غد الخميس، أن تتسع الحالة في المناطق نفسها وتشتد.

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