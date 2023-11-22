تراند اليوم : الحصيني يكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ36 ساعة القادمة.. ويحدد المناطق المعرضة للأمطار والسيول

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة.

حالة ممطرة

وقال الحصيني خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس"؛ "حسب النماذج العددية للطقس الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم 1445هـ مستمرة.

أمطار وسيول

وتابع: متوقع خلال " 36 " ساعة القادمة من اليوم الأربعاء " 8" جماد الأولى 1445هـ إلى صباح الخميس "9" جماد الأولى وسم 1445هـ أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية مكة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف من المملكة تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمدينة البحرين واليمن و غرب العراق وشرق الأردن وغرب الكويت.