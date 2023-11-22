تراند اليوم : متوفر بالأسواق.. نوع شائع من الخضروات يخفض الكوليسترول ويقي من السرطان وأمراض القلب

صحيفة الخليج 365: يعد القرنبيط أحد الخضروات الشتوية التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية للوقاية من أمراض القلب والسرطان، والجهاز الهضمي.

وحول فوائد القرنبيط الصحية:

1- يعزز صحة المناعة: القرنبيط مصدر غني بالألياف، وهو أمر ضروري للجهاز الهضمي، كما أنه يحتوي على ما يكفي من فيتامين سي طوال اليوم تقريبًا، مما يعزز جهاز المناعة لديك وقد يساعد في تقليل خطورة نزلات البرد.

2- مفيد للحوامل: يدعم النمو الصحي للنساء الحوامل، ويساعد على منع العيوب الخلقية، لما يحتوي عليه من حمض الفوليك، لذا ينصح بتناول 400 جرام يوميًا.

الحفاظ على الجهاز الهضمي، ومصدر غني بالألياف ما يقلل خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، ويعزز نمو البكتريا الجيدة في الأمعاء.

3-تقليل الالتهابات: يساعد التوازن البكتيري الصحي الموجود به على تقليل الالتهابات في الجسم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والتدهور المعرفي وأمراض الجهاز التنفسي والسمن، وفقًا لموقع "ويب ميد" الطبي.

4-يحمي من السرطان: تعمل العديد من العناصر الغذائية الموجودة في القرنبيط كمضادات للأكسدة ، وهي المواد التي تساعد على حماية أجسامنا من تلف الخلايا المرتبط بأمراض مثل السرطان.

5-صحة القلب: يحتوي القرنبيط على مادة السلفورافان وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول، مما يمكن أن يحافظ على نظافة الشرايين من تراكم الدهون، وهذا يعزز ضغط الدم الصحي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.