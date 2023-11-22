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تراند اليوم : أول تعليق من السيسي على الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

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صحيفة الخليج 365: علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت ) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وقال الرئيس المصري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أود أن أعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين ، و أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

MO Nasa

MO Nasa

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