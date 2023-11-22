شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إنشاء مراكز لتأهيل كبار السن من ذوي التوحد بالمملكة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نائب رئيس مجلس إدارة مركز جودة الحياة للرعاية النهارية بمدينة الرياض، د. عبدالمحسن العتيبي، عن إنشاء مراكز لتأهيل كبار السن من ذوي التوحد على مستوى المملكة، جاء ذلك خلال مؤتمر التوحد الدولي، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وينظمه مركز شمعة التوحد للتأهيل، على مدى 3 أيام.

الهدف من إنشاء المراكز

وأوضح د. العتيبي أن هذه المراكز تهدف إلى دمج مصابي طيف التوحد من كبار السن بالمجتمع، وجعلهم مستقلين بذواتهم، ومنحهم الثقة اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة منهم، كالزواج وتكوين الأسرة.

وأضاف أن هذه المراكز ستقدم برنامجًا متكاملًا وشاملًا يأتي على شكل حصص، حيث تُعنى كل حصة بتدريب وتأهيل المستفيدين على نشاط معين، كالسباحة، وركوب الخيل، والرحلات السفرية، وغيرها من الأنشطة.

وأكد د. العتيبي أن هذه المراكز ستساهم في تحسين جودة حياة مصابي طيف التوحد من كبار السن، وتوفير الدعم اللازم لهم، لتمكنهم من العيش حياة كريمة وفاعلة في المجتمع.