شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على الباحة ورعدية على حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظة العقيق وبلجرشي والقرى والمندق والخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 10مساءً.

كما حذر المركز بمنطقة حائل اليوم الأربعاء، ‏من ‏أمطار ‏رعدية ‏ونشاط في الرياح ‏السطحية، تشمل المناطق ‏المفتوحة ‏والطرق ‏السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏الأفقية.‏ ‏‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً.‏