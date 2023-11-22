السعودية | تزايُد تأثر المملكة بمنخفض جوي في طبقات الجو العالية واشتداد الأمطار في العديد من الخليج 365 مساء الأربعاء ويوم الخميس

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تزايُد تأثر المملكة بمنخفض جوي في طبقات الجو العالية واشتداد الأمطار في العديد من الخليج 365 مساء الأربعاء ويوم الخميس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تُظهر آخر تحليلات الخرائط الجوية في مركز “طقس العرب”، توقعات بعودة الأمطار على بعض الخليج 365 مساء يوم غد الأربعاء واشتدادها لاحقًا يوم الخميس.
وفي التفاصيل: نهار الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في مختلف الخليج 365 وباردًا نسبيًّا في الخليج 365 الشمالية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية لنشاط بعض السحب الممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة والقصيم وحائل وأجزاء من منطقة الرياض.
وتدريجيًّا خلال ساعات مساء وليل الأربعاء ويوم الخميس يُتوقع اشتداد هطول الأمطار على العديد من الخليج 365 نتيجة تعمق حوض علوي بارد على المملكة؛ حيث من المتوقع أن تهطل أمطار متفاوتة الغزارة تشمل مناطق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية بما فيها حفر الباطن وأجزاء من القصيم وحائل والجوف، كما يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانًا مترافقة مع حدوث الرعد ونشاط للرياح الهابطة.