السعودية | تزايُد تأثر المملكة بمنخفض جوي في طبقات الجو العالية واشتداد الأمطار في العديد من الخليج 365 مساء الأربعاء ويوم الخميس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُظهر آخر تحليلات الخرائط الجوية في مركز “طقس العرب”، توقعات بعودة الأمطار على بعض الخليج 365 مساء يوم غد الأربعاء واشتدادها لاحقًا يوم الخميس.

وفي التفاصيل: نهار الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في مختلف الخليج 365 وباردًا نسبيًّا في الخليج 365 الشمالية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية لنشاط بعض السحب الممطرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة والقصيم وحائل وأجزاء من منطقة الرياض.