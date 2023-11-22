شكرا لمتابعة خبر عن عرض فني يجمع الثقافتين السعودية والكورية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُعتبر عرض “التقاء” تجربة فنية استثنائية هي الأولى من نوعها للجمع بين الثقافتين السعودية والكورية، برعاية المعهد الملكي للفنون التقليدية بالشراكة مع جامعة كوريا الوطنية خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري على مسرح جامعة الأميرة نورة (القاعة الحمراء) بمدينة الرياض.

ويهدف “عرض التقاء” إلى التعريف بالفنون المشتركة ودمجها، عبر عرض أدائي مسرحي مُختلف، ومعرض فنّي مصاحب لدمج الفنون الأدائية والموسيقية والفنون البصرية.

وينطلق العرض بقصة التقاء المؤدين السعوديين والكوريين ثم عرض 5 فنون أدائية سعودية و5 فنون أدائية كورية، لتتعمق المعرفة الثقافية والفنية، كما يُختتم بفن أدائي على ألحان مُدمجة بين الثقافتين، حيث يقدمه 50 مؤدياً من المعهد الملكي للفنون التقليدية ومدرسة الفنون الأدائية في جامعة كوريا الوطنية للفنون.

ويعكس العرض السعودي، التنوع الثقافي للمملكة الذي يشمل السامري، الدحة، الليوة، والخطوة، والخبيتي، فيما يشمل العرض الفني المصاحب اندماج الفنون التقليدية السعودية والكورية على قطع فنيّة ملموسة ضمن الحرف المُختلفة مثل “المعادن والفخار، والأعمال الخشبية، والتطريز اليدوي”.