مصادر توضّح فيديو الإيحاءات الجنسية: المرأة ليست سعودية وتعيش خارج المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بأن المرأة التي ظهرت في محتوى مرئي عبر أحد البرامج وهي تتحدث بإيحاءات جنسية، ونشَر محتواها أحد مستخدمي منصة X مطالبًا بمعاقبتها؛ تعيش خارج المملكة.

ووفقًا المعلومات؛ فالمرأة تحمل جنسية عربية، وليست سعودية.

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