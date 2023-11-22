"أمانة الجوف" تعلن إنجاز 90% بمشروع تطوير محيط قلعة زعبل التراثية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 9:01 صباحاً

كشفت أمانة منطقة الجوف عن وصول نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل التراثية، إلى 90% مع تواصل العمل لإنجازه كي يخدم أهالي وزوّار مدينة سكاكا. وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن المشروع الذي يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع سيسهم في تنمية القطاع السياحي والعناية بالمعالم الأثرية وتحسين جودة الحياة، ويهدف إلى تطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل بما يتواءم مع الهوية التراثية. وبيّن الحموان، أن المشروع يتضمن تهيئة أرصفة المشاة باستخدام حجر من بيئة المنطقة "حجر دومة الجندل"، إلى جانب أعمال الإنارة بأعمدة ديكورية بتصميم تراثي، وعناصر الأثاث الحضري من مقاعد للجلوس وحاويات قمامة، ومواقف للسيارات وممرات ومعابر آمنة للمشاة. من جهة أخرى، تتواصل أعمال تنفيذ مشروع الحديقة المجاورة لمركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة سكاكا لخدمة الأهالي والزوّار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 95%.

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