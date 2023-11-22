انت الان تتابع الأنشطة الاقتصادية بالعلا والحناكية وخيبر تسجل نموًّا خلال العام 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سجلت الأنشطة الاقتصادية في محافظات العلا، والحناكية، وخيبر بمنطقة المدينة المنورة، نموًّا خلال العام الحالي 2023م، مستفيدة من ارتفاع حجم النشاط التجاري في خمس قطاعات، شملت: (التعدين، والسياحة، والأنشطة الفنية والترفيهية، والمقاولات، وقطاع النقل والتخزين).

وأشار تقرير لغرفة المدينة المنورة إلى نمو حجم الأنشطة الاقتصادية في المنطقة خلال العام الحالي وصولًا إلى 94266 نشاطًا في 20 قطاعًا، وحازت المدينة المنورة على ما نسبته 92% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية؛ فيما توزعت باقي الأنشطة بين محافظات المنطقة -باستثناء ينبع- بواقع 3% بمحافظة العلا التي تحتضن 3382 نشاطًا تجاريًّا منوعًا، و2% بمحافظة الحناكية بعدد 1785 نشاطًا تجاريًّا، و2% بمحافظة خيبر بعدد 1499 نشاطًا تجاريًّا، و1% بمحافظة المهد التي تحتضن 1426 نشاطًا تجاريًّا.

وحققت إحصائية أعداد العاملين في القطاع الخاص بمنطقة المدينة المنورة صعودًا بنهاية النصف الثاني من العام الحالي 2023م، بواقع 351511 موظفًا، بارتفاعٍ بلغ 5.5% مقارنة بالعام السابق؛ فيما بلغت نسبة التوطين بوظائف القطاع الخاص في المنطقة 24% خلال منتصف العام الحالي 2023م، من بينهم 32129 مواطنة، يمثلن ما نسبته 9% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في منطقة المدينة المنورة.