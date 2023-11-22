انت الان تتابع جدة التاريخية تستضيف برنامج "معتزلات الكتابة للأطفال واليافعين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
22 نوفمبر 2023, 9:11 صباحاً
احتضنت جدة التاريخية، أمس، فعاليات برنامج "معتزلات الكتابة للأطفال واليافعين" في نسخته الأولى؛ الذي يعنى بالكتابة الإبداعية في فن القصة القصيرة، ويستهدف فئتي الأطفال واليافعين في المجتمع؛ ممّن لديهم استعداد للكتابة والتأليف في هذا الفن الأدبي.
ويركز البرنامج الذي يستمر على مدى خمسة أيام وتنظّمه "أكاديمية ماكن للقراءة" على تمكين المستفيدين من أدوات الكتابة ليحلقوا بعيداً في فضاءات إبداعية، ويصنعوا عوالم ثقافية، لتنعكس على إنتاجهم الإبداعي.
وأوضحت مديرة الإستراتيجية وتطوير الأعمال في أكاديمية ماكن للقراءة هناء حسنين، أن هذا البرنامج يسعى إلى دمج هؤلاء الناشئة مع الموروث الثقافي؛ بحيث يجمع بين التجربة الإبداعية والتجربة السياحية من خلال الاستفادة من تجارب المكان والإنسان، وإعادة صياغتها في قوالب أدبية.
وأشارت إلى أن البرنامج يستضيف ضمن فعالياته خبراء في الرسم التشكيلي والتصويري لتعزيز تجربة الكتّاب الصغار، ويحرص على أن تمكن هذه التجربة هؤلاء النشء بعد إتقانهم أدوات الكتابة؛ من تبني مؤلفاتهم والعمل على إخراجها في إصدارات مطبوعة، وأن يسهموا من خلالها في زيادة المحتوى الإبداعي العربي.
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