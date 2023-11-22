نتائج رسمية: 24% من اليافعين بالسعودية "15 سنة فأكثر" يعانون من السمنة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 9:23 صباحاً

نشرت الهيئة العامة للإحصاء، الإحصاءات المتعلقة بالمحددات الصحية لعام 2023. وقال الهيئة إن 24% من اليافعين من السكان (15 سنة فأكثر) يعانون من السمنة؛ بينما يعاني 7.3% من الأطفال والمراهقين (15 سنة فأكثر) من السمنة. وأضافت: نسبة 36.5% من البالغين (15 سنة فأكثر) يتناولون حصة واحدة على الأقل يوميًّا من الخضروات؛ بينما يتناول 24.8% من البالغين (15 سنة فأكثر) حصةً واحدةً على الأقل يوميًّا من الفواكه. وأظهرت نتائج المسح الصحي الوطني أن معدل انتشار السنمة بين البالغين بلغت نحو 24%، وأوضحت النتائج أن نسبة البالغين الذين يتناولون الخضار والفواكه مرة أو أكثر يوميًّا هي 37% و25% على التوالي. من ناحية أخرى أوضحت النتائج أن نسبة البالغين المدخنين لنوع من أنواع التبغ بلغت نحو 18%.

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