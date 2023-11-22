تراند اليوم : شاهد.. فيديو "تم القبض" على عدد من مرتكبي الجرائم ومهربي المخدرات.. والكشف عن جنسياتهم

صحيفة الخليج 365: نشر الأمن العام مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة إكس، استعرض خلاله عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.

وأفاد الأمن العام أنه تم ضبط مقيمَين من الجنسية الباكستانية بالشرقية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

وتابع، في المدينة المنوّرة، تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَين.

وأشار إلى أنه تم القبض في جازان على مقيمَين من الجنسية البنجلاديشية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

وأضاف، في الرياض، تم القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية.