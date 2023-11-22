شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الأولى من برنامج "معتزلات الكتابة للأطفال واليافعين" بجدة التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتضنت جدة التاريخية أمس الثلاثاء، فعاليات برنامج "معتزلات الكتابة للأطفال واليافعين" في نسخته الأولى؛ والذي يعنى بالكتابة الإبداعية في فن القصة القصيرة، ويستهدف فئتي الأطفال واليافعين في المجتمع؛ ممن لديهم استعداد للكتابة والتأليف في هذا الفن الأدبي.

ويركز البرنامج الذي يستمر على مدى خمسة أيام وتنظمه "أكاديمية ماكن للقراءة"، على تمكين المستفيدين من أدوات الكتابة ليحلقوا بعيدًا في فضاءات إبداعية ويصنعوا عوالم ثقافية، لتنعكس على إنتاجهم الإبداعي.

دمج النشء مع الموروث الثقافي

وأوضحت مديرة الإستراتيجية وتطوير الأعمال في أكاديمية ماكن للقراءة هناء حسنين، أن هذا البرنامج يسعى إلى دمج هؤلاء الناشئة مع الموروث الثقافي؛ بحيث يجمع بين التجربة الإبداعية والتجربة السياحية من خلال الاستفادة من تجارب المكان والإنسان، وإعادة صياغتها في قوالب أدبية.

وأشارت إلى أن البرنامج يستضيف ضمن فعالياته خبراء في الرسم التشكيلي والتصويري لتعزيز تجربة الكتّاب الصغار، ويحرص على أن تمكن هذه التجربة هؤلاء النشء بعد إتقانهم لأدوات الكتابة؛ من تبني مؤلفاتهم والعمل على إخراجها في إصدارات مطبوعة، ويسهمون من خلالها في زيادة المحتوى الإبداعي العربي.