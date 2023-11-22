شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة الأحساء الشتوية.. وجبات شعبية تُنعش سوق القيصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساهمت الأكلات الشعبية الأحسائية في إنعاش سوق القيصرية والمحلات المخصصة مع فترة دخول فصل الشتاء نظراً للطلب الكبير عليها من داخل الأحساء وخارجها، والتي منها "المفلق، الهريس، الجريش، الأرز الأحسائي، وطحين البر لأعداد العصيدة، والعوم لأعداد الودمة". حيث تعتبر هذه الأكلات مصدراً للدفء والطاقة.

وقال سمير القطان - صاحب محل مختص بالأكلات الشعبية: "هناك الجريش وهو من الأكلات الشعبية وأكثر ما يتم طلبه في أيام الشتاء وأيضًا المفلق حيث يتم تحميصه ومن ثم يطبخ مثل الأرز وأيضًا الهريس والأرز الأحسائي كلها أكلات شعبية مطلوبة أيام الشتاء، كما أن هناك كثير الأعشاب التي تستخدم في الشتاء منها "شراب المرمية والبابونج وشراب الكركادية واليانسون وشراب الزنجبيل وورق الجوافه ولبان الذكر".

الودمة

وأضاف القطان: "بالنسبة للودمة أو العوم فهي من الأكلات الشعبية المشهورة بالأحساء والتي تلقى طلبًا كبيرًا في فصل الشتاء وهو سمك صغير يتم إحضاره من البحر وتجفيفه على الساحل، ومن ثم نقله للسوق نقوم بشرائه وبيعه بعد أن يتم تغليفه بطريقة جيدة".

وعن طريقة إعداد الودمة يقول: "يجري طحنه وبعدها وضعه في إناء يخلط بالأترنج ودبس الرمان والليمون، وله فوائد كثيرة منها ما يخص الباطنية وهناك أيضًا كثير من الشباب يفضلون تناولها".

أسعار الوجبات

وقال حسين الجبارة - صاحب محل: "من الأكلات الشعبية المطلوبة في فصل الشتاء هناك الأرز الأحسائي وسعر الكيلو 25 ريالًا، وهناك المفلق المحموس الكيلو 7 ريال، والطحين الخاص بإعداد العصيدة الكيس بسعر 15 ريالًا، وأيضًا الجريش الأبيض الكيلو بـ 5 ريالات والجريش الأحمر الكيلو بـ 5 ريالات وأيضًا الهريس يتراوح حسب الأنواع فهناك الكيلو 7 ريال و6 ريال و5 ريالات وهي من الأكلات الشعبية الأكثر طلبًا في الشتاء".

وقال يوسف البو حسن- متسوق : "المفلق الهريس والجريش والمرقوق والأرز الأحسائي وهي من الأكلات الشعبية في فصل الشتاء والأكثر ما يؤكل منه يكون في الصباح أو الظهر وما يتبقى يؤكل في الليل حيث تعود الناس على هذه الأكلات الشعبية، وأيضا عمل الودمة تؤكل مع فجول وبصل".

تحضير العصيدة الحساوية

وقال عوض العباد - أحد مرتادي السوق: "من الأكلات الشعبية في الأحساء التي تستخدم في الشتاء هي العصيدة والهريس والمفلق".

وأضاف: "ما يخص طريقة تحضير العصيدة ففي العادة يتم أخذ طحين البر ويوضع مع دبس التمر بعد غليه أو أخذ التمر ونزع الطعام ووضعه على نار هادئة حتى الذوبان ومن ثم أخذه وتفريغه في إناء ثاني «مشخال» لإخراج الماء الصافي من التمر وبعدها أخذ السواب خفيف للحاجة له ووضع الطحين حسب الاحتياج وإضافة الماء على نار هادئة وتتم عملية العجن وبعدها تغطيته من 5 إلى 6 دقائق تتكرر هذه العملية مع إضافة الماء ومن ثم عملية مرس العصيدة كعملية عجن بالمضراب المخصص ويوضع عليها من ماء السوب ماء التمر بعدها تعجن ومن ثم تغطى لمدة 5 دقائق إلى قرابة نصف بعد تكرار العملية وبعدها يتم وضعه في إناء ويوضع عليه زبد وقليل من الفلفل الأسود المطحون".

فيما تحرص كثير من الأسر المنتجة على إعداد الأكلات الشعبية لفصل الشتاء وعملية التسويق لها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ليكون مصدر رزق لها وهذا ما كشفته أم محمد التي اكدن ان فصل الشتاء يكون فيه الطلب كبير على الماكولات الشعبية من ذلك العصيدة وقرص المدبس الذي يعتبر الأكثر طلبا حيث ان قرص المدبس يتكون من مكونات طبيعية ذات فائدة من دقيق وتمر وبصل وبهارات حيث تعجن ثم توضع لعملية القلي إلى ان تحمر وتصبح جاهزة للأكل ليتم وضع الدبس عليها أو العسل.