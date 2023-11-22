رفحاء الأقل حرارة والشرقية تتصدر كميات الأمطار

تواصل، الاثنين، هطول الأمطار الرعدية التي أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، فيما سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، 7 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

البيئة والمياه

سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بين (12) منطقة بالمملكة شهدت هطول كمياتٍ متفاوتة من الأمطار أمس الأحد، حيث سجّلت (34.2) ملم في القاعدة الجوية بمحافظة حفر الباطن، فيما سجلت الرقعي (18.2) ملم، والخفجي (14.4) ملم، وحرس الحدود بالرقعي (13.6) ملم، وأم الشفلح بالقرية العليا (8.8).

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (131) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف).

وفي بقية المناطق، سجلت الباحة (25.0) ملم في مدينة الباحة، و(20.2) ملم في المخواة، و(19.4) في بلجرشي، وفي المدينة المنورة سجلت الحمنة بوادي الفرع (22.0) ملم، ووادي الفرع (10.8) ملم، ومهد الذهب (6.0) ملم، فيما سجلت مكة المكرمة (19.6) ملم في الخمرة بجدة، و(17.0) ملم في حي الأمير فواز بجدة، و(15.6) في الرصيفة بمكة، و(14.2) في حي الجامعة.

بريدة وعنيزة

أوضح التقرير تسجيل منطقة جازان (18.0) ملم في مدينة جازان، وتسجيل القصيم (17.2) ملم في الأبرق بالبدائع، و(12.5) في مطار القصيم، و(10.2) ملم في كلٍ من بريدة وعنيزة، و(10.0) في الرس، بينما سجلت منطقة الرياض (17.0) في الحريّق بشقراء، و(12.8) ملم في الغاط، و(12.0) ملم في مزارع خروب بشقراء، و(11.8) ملم في عرجاء بالدوادمي، و(10.4) في الزلفي.

وسجلت الحدود الشمالية (13.6) ملم في رفحاء، و(12.5) ملم في مطار رفحاء، و(3.2) في حزم الجلاميد بعرعر، وسجّلت عسير (8.8) في تنومة، و(1.0) في بللسمر بأبها، بينما سجّلت الجوف (4.6) ملم في الحماد و(3.0) ملم في منوة بالقريات، و(2.4) ملم في دومة الجندل، وسجلت حائل (3.4) ملم في السعيرة بالشنان، و(2.0) في الشيحية بمحافظة بقعاء، وفي منطقة تبوك سجلت رحيب بمدينة تبوك (2.6) ملم، وحرس حدود عسيلة بتبوك (1.8) ملم.