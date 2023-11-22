القضايا العامة تفوق 6 مماثلة أمام المحاكم

فاقت القضايا العامة في محاكم مناطق المملكة 6 قضايا مماثلة، إذ بلغ إجمالي القضايا العامة 101.412 ألف قضايا بـ31%، والقضايا الجزائية ثانيًا، بإجمالي 74.422 قضية بـ23%، تلتها الأحوال الشخصية، بـ59.118 قضية بـ18%، والعمالية رابعًا، بـ43.240 «13%»، والتجارية خامسًا، بإجمالي 14.562«5%»، والإنهاءات سادسًا بـ12.145 قضية «4%»، والتنفيذ سابعًا، بـ7842 قضية «2%».

322.7 ألف قضية

كشف تقرير وزارة العدل للعام الحالي، تسجيل 322.741 ألف قضايا، وإنجاز 350.066 ألف قضايا، وبلغ إجمالي الجلسات 897.705 ألف جلسة، وإجمالي الأحكام 349.147 ألف حكم، وبلغ إجمالي القرارات 185.963 ألف قرارات، واشتملت أبرز القضايا في 7 أنواع ممثلة في: القضايا العامة، والجزائية، والأحوال الشخصية، والعمالية، والإنهاءات، والتجارية، والتنفيذ.

29% الرياض

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من القضايا، حيث بلغ إجمالي القضايا 92.732 ألف قضية بـ29%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 82.372 ألف قضية بـ26%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 42.245 ألف قضية بـ13%، وعسير رابعًا، بإجمالي 21.829 ألف قضية بـ7%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 18.820 ألف قضية بـ6%، وجازان سادسًا، بإجمالي 15.800 ألف قضية بـ5%.

قضايا وجلسات

%31 من قضايا العدل عامة

الرياض تتصدر القضايا المقيدة

322.741 ألف قضية

350 ألف قضية منجزة

897 ألف جلسة

349 ألف حكم

185 ألف قرار

7 أنواع للقضايا

أكثر أنواع القضايا

عامة 31%

جزائية 23%

أحوال شخصية 18%

عمالية 13%

تجاري 5%

إنهاءات 4%

تنفيذ 2%

أكثر المناطق قضايا

الرياض 29%

مكة المكرمة 26%

الشرقية 13%

عسير 7%

المدينة المنورة 6%

جازان 5%