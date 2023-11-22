بدء استقبال طلبات ترخيص خدمة حجاج الخارج

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج عايض الغوينم، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنافسية في تقديم خدمات متميزة لحجاج الخارج، وتوسيع نطاق قائمة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج المقبل، كما ستسهم زيادة عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال في تحقيق هذه الأهداف وتلبية احتياجات وتطلعات الحجاج القادمين من كل مكان.
ويمكن للشركات الراغبة الحصول على ترخيص تقديم خدمات لحجاج الخارج عبر المنصة الإلكترونية، ويشترط على هذه الشركات تقديم طلباتها بموجب الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن وفق تصنيف كمي ونوعي يشمل قائمة الخدمات المطلوبة من الشركات التي توفر جميع جوانب راحة وسلامة الحجاج، كالإقامة، والإعاشة، والنقل، وكل ما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للحجاج.
وتهيب وزارة الحج والعمرة بالشركات المهتمة بتقديم طلباتها في المواعيد المحددة والالتزام بالمعايير والضوابط المنشورة حسب كراسة الشروط والمواصفات لضمان تقديم خدمات متميزة تسهم في إثراء رحلة ضيوف الرحمن إلى البقاع المقدسة، وجعل رحلتهم الإيمانية تجربة متميزة وفريدة.
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