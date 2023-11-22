كشفت مصادر صحفية معلومات تفيد بأن المرأة التي ظهرت في مقطع مرئي عبر أحد البرامج، وهي تتحدث بكلمات ذات إيحاءات جنسية، وقد قام بنشره أحد مستخدمي منصة “X” مطالبًا بمعاقبتها، تقيم خارج المملكة العربية السعودية. وبحسب المعلومات وفقا لموقع سبق، فإن المرأة تحمل جنسية عربية، وليس سعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف هوية امرأة ظهرت في مقطع فيديو وهي تتحدث بإيحاءات جنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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