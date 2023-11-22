السفارة التركية في الرياض تعلن عن قرارًا جديدًا بشأن تأشيرات الدخول الإلكترونية للسعوديين

أعلنت السفارة التركية في الرياض، عبر موقعها الإلكتروني على منصة “إكس”، عن بدء تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول للمواطنين السعوديين عند السفر إلى تركيا.

ويمكن الحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك بإدخال المعلومات المطلوبة ودفع الرسوم عن طريق البطاقات الائتمانية أو المصرفية (ماستركارد أو فيزا فقط). كما يجب اصطحاب نسخة من التأشيرة الإلكترونية عند السفر إلى تركيا.

تصلح التأشيرة الإلكترونية للأغراض السياحية والتجارية، ويجب تقديم طلب الحصول عليها قبل 48 ساعة من تاريخ السفر. وتمنح التأشيرة لمدة 180 يومًا، وتسمح لحاملها بدخول تركيا عدة مرات خلال هذه المدة، مع إمكانية الإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا في كل مرة.

يتم معالجة طلبات التأشيرة الإلكترونية فور تقديمها، ولكن يفضل تقديم الطلب قبل 24 ساعة على الأقل من السفر.